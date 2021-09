Milan, Ambrosini: “Rossoneri non possono nascondersi per lo scudetto”

Vede il Milan per lo scudetto l'ex centrocampista rossonero

Massimo Ambrosini ex centrocampista del Milan è sicuro che la squadra di Pioli possa giocarsela per lo scudetto. Alla Gazzetta dello Sport ha detto: "Dico che questo Milan è attrezzato per arrivare in cima, tra primo e secondo posto a volte passa un gol o un fuorigioco. La squadra garantisce competitività, il gioco delle previsione è fine a se stesso. Ho visto una squadra sicura di sé, convinta di quello che fa, forte e motivata. Se l’anno scorso potevano “nascondersi” dietro l’effetto sorpresa, stavolta tutti sono pronti a esporsi e prendersi responsabilità. Sentono di poterlo fare perché la base è davvero forte: se non vincono ovviamente non sarà un fallimento".