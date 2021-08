Milan, arriva Pellegri ma c’è di più. Il punto sul mercato

Pietro Pellegri in serata sarà a Milano e Martedì svolgerà le visite mediche, prima di firmare il suo contratto con i rossoneri.

Redazione ITASportPress

Calciomercato quasi giunto alla fine, ma il Milan è ancora molto attivo in modo da offrire al suo tecnico Stefano Pioli, una rosa di alto livello, in grado di essere competitiva in tutte e tre le competizioni, che la squadra rossonera dovrà disputare.

ENTRATE - E' fatta per Pietro Pellegri. L'accordo è stato raggiunto sulla base di un prestito oneroso ad un milione, con diritto di riscatto che diventa obbligo, in base alle presenze a circa 6 milioni di Euro. Nell'affare, il Monaco ha il diritto al 15% di un'eventuale rivendita dell'attaccante italiano. L'arrivo in Italia dell'ex Genoa è previsto in serata. Pellegri assisterà dalla tribuna domani sera, alla sfida tra la Sampdoria e il Milan e il Martedì svolgerà le visite mediche e firmerà il suo contratto. Anche Bakayoko è in arrivo, dalle ultime indiscrezioni in settimana dovrebbe essere definita l'operazione con il Chelsea. Nuovi nomi nel frattempo spuntano sulla trequarti, da Bernardo Silva del Manchester City (operazione difficile) a Jesús Corona del Porto.

USCITE - Sempre in uscita Andrea Conti. Sembra che su di lui abbia posato gli occhi l'Atalanta. L'operazione potrebbe concludersi sulla base di 5 milioni di Euro, in modo che i rossoneri non generino minusvalenza. Castillejo invece sembra sempre più vicino a restare al Milan. Per ora non ci sono offerte per lui, ma tutto potrebbe cambiare nell'ultima settimana di calciomercato.