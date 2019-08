Calciomercato in ebollizione e non solo per la trattativa dell’Inter per avere dal Manchester United Romelu Lukaku. Il Milan ha annunciato Leo Duarte che arriva dal Flamengo, a titolo definitivo. Il 23enne centrale brasiliano è costato circa 11 milioni di euro ed ha firmato un contratto di cinque anni. Duarte sara’ il 36esimo calciatore verdeoro a vestire la maglia rossonera.