Milan-Atalanta da record: a San Siro si toccherà 1 milione di tifosi in stagione

Numeri record per i tifosi rossoneri

Come riporta quest'oggi l'edizione di Tuttosport e come aveva dichiarato anche in precedenza l'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis nel corso della diretta Twitch sul canale ufficiale dell'A.C. Milan, la partita tra il Diavolo e Atalanta segnerà il raggiungimento di quota 1 milione di tifosi presenti a San Siro nel corso di questa stagione.

Si tratta di un record incredibile che conferma come l'apporto dei fan sia stato incredibile per Pioli e la squadra. L'impianto milanese è andato avanti in stagione a suon di sold out che hanno permesso appunto al Milan di avere quella spinta in più per essere lì, in vetta alla classifica.