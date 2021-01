Milan-Atalanta diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Milan-Atalanta si gioca oggi sabato 23 gennaio 2021 alle ore 18.00 per la 19^ giornata di Serie A. Padroni di casa con il desiderio di diventare campioni d’inverno e confermarsi in testa alla classifica. Ospiti desiderosi di tornare nelle zone altre del tabellone.

Milan-Atalanta, le probabili formazioni

Formazioni decise per entrambe le squadre. Padroni di casa con alcune assenze importanti come quelle di Romagnoli, Calhanoglu e Bennacer. In campo andranno Donnarumma; Calabria, Kalulu, Kjaer, T. Hernandez; Tonali, Kessiè; Castillejo, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. L’Atalanta di Gasperini, invece, si affiderà a Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Kjaer, T. Hernandez; Tonali, Kessiè; Castillejo, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Milan-Atalanta, uno degli anticipi della diciannovesima giornata di Serie A, è in programma nel tardo pomeriggio di sabato con calcio d’inizio alle ore 18. Si giocherà a San Siro, a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus.

Milan-Atalanta sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky che detiene i diritti di 7 partite su 10 di ciascuna giornata di campionato. Il match tra la formazione di Pioli e quella di Gasperini, in particolare, sarà visibile su Sky Sport Serie A e sul canale numero 252 del satellite. Esiste anche la possibilità di vedere la partita dei rossoneri in contemporanea con quella dell’Inter, sempre in programma alle 18. Chi volesse potrà seguire la diretta Goal di Sky sempre a partire dalle ore 18 ma sul canale 251 del satellite.

Milan-Atalanta sarà visibile non soltanto in tv, ma anche in streaming.Sky mette infatti a disposizione degli abbonati l’applicazione gratuita Sky Go, facilmente scaricabile su dispositivi come pc, tablet e smartphone.

L’alternativa è Now TV, il servizio di streaming che, scegliendo il pacchetto di riferimento, propone il meglio della programmazione televisiva di Sky.