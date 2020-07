Milan-Atalanta: le formazioni ufficiali

Sono le due squadre più in forma nella Serie A post lockdown. L’Atalanta ha conquistato sette successi e due pareggi in nove gare. Stesso ruolino di marcia per il Milan, che è reduce da due vittorie consecutive cruciali per entrare in Europa League. I nerazzurri devono vincere per tenere aritmeticamente aperto il campionato, anche se la Juventus avrà già un nuovo match point in casa. I rossoneri, invece, lanciano la volata contro la Roma per provare a strappare ai giallorossi il quinto posto che varrebbe l’accesso diretto alla fase a gironi della seconda competizione continentale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini disegnano i rispettivi undici che animeranno il big match di questo trentaseiesimo turno. All’andata finì 5-0 per i bergamaschi. Ecco le formazioni ufficiali:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Kessié, Biglia; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata