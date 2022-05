Milan-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 18

Potrebbe essere un turno decisivo per la lotta scudetto in Serie A. Match fondamentale sarà Milan-Atalanta che si giocherà questa sera alle 18 a San Siro per la 37^ giornata di campionato. I rossoneri ospitano la Dea e giocano prima dei rivali dell'Inter, impegnati di notte a Cagliari.

Milan-Atalanta, probabili formazioni

In campo scenderanno senza dubbio le formazioni migliori. Il Milan di Pioli vuole vincere e fare un altro passo verso lo scudetto mettendo pressione all'Inter. L'Atalanta ha bisogno dei tre punti per sperare in un posto che vale l'Europa. Questi i possibili titolari della gara:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud.

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Hateboer, Djimsiti, Palomino, Maehle; De Roon, Freuler; Zappacosta, Koopmeiners, Boga; Muriel.

Dove vederla

Milan-Atalanta si disputerà, come anticipato, questa sera, domenica 15 maggio 2022 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro. L'inzio della gara è previsto alle ore 18:00.

Il derby lombardo tra rossoneri e nerazzurri sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast oppure al TIMVISION BOX.

Tramite DAZN sarà possibile vedere la sfida Milan-Atalanta in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook e sui vari dispositivi mobili quali tablet, smartphone, iPhone e iPad.

Nel primo caso basterà collegarsi con la pagina web ufficiale della piattaforma e trovare la partita fra le tante in programma, nel secondo occorrerà preoccuparsi di effettuare prima il download della app per sistemi Android e iOS, di avviarla e selezione la gara dal palinsesto.