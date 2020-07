Milan-Atalanta streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi

Milan-Atalanta si gioca questa sera venerdì 24 luglio alle 21.45 per la 36^ giornata di Serie A. I padroni di casa a caccia di punti per confermare l’ottimo momento di forma, ospiti che vogliono continuare a stupire per centrare il secondo posto in classifica.

Milan-Atalanta, le probabili formazioni

Qualche problema di formazione per il Milan che dovrà fare a meno di Theo Hernandez e Romagnoli in difesa e Bennacer in mezzo al campo. Pioli dovrebbe schierare Donnarumma in porta, Kjaer e Gabbia in mezzo, Calabria e Laxalt sulle corsie. Biglia e Kessié a centrocampo e il solito tris Saelemakers, Calhanoglu e Rebic dietro l’unica punta Ibrahimovic. L‘Atalanta scenderà in campo con Gollini, Toloi, Palomino e Djimsiti. Hateboer e Gosens sulle corsie. De Roon e Freuler in mediana. Pasalic e Gomez in sostegno di Muriel in avanti.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Kessié, Biglia; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Muriel.

Dove vedere la gara in diretta e streaming

Milan-Atalanta sarà trasmessa in diretta ed esclusiva tv su Sky. Si potrà seguire il match sul canale Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre ma anche su Sky Sport al canale 251 del satellite.

La sfida tra rossoneri e nerazzurri potrà essere seguita in diretta streaming grazie a Sky Go, il servizio a disposizione di tutti gli abbonati Sky e incluso nell’abbonamento. L’app di Sky Go è scaricabile ed utilizzabile anche su dispositivi mobili quali tablet, smartphone, pc o notebook.

Esiste anche un’altra opzione per seguire live in diretta Milan-Atalanta, ovvero con Now Tv, il servizio streaming e on demand sembpre di Sky. Il match sarà visibile acquistando uno dei pacchetti proposti, che includano il meglio della Serie A.

