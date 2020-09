Milan avvisato, concorrenza inglese per Bakayoko

Dopo aver piazzato il colpo Sandro Tonali, il mercato del Milan va avanti. Maldini e Massara continuano a guardare al centrocampo come reparto da potenziare, ma è probabile che i rossoneri lavoreranno anche in difesa.

CRYSTAL PALACE SU BAKAYOKO

Il prossimo nome per il centrocampo è quello di Tiemoué Bakayoko. Il giocatore ha già vestito la maglia del Milan e per lui si tratterebbe di fatto di un ritorno. Maldini si è detto fiducioso, ma ora dall’Inghilterra spunta un’altra contendente. Si tratta del Crystal Palace che già in passato ci ha abituato a grandi investimenti. Per ora la richiesta del Chelsea è di 36 milioni di sterline, un prezzo che il Milan vuole trattare al ribasso. Nel frattempo dovrà stare attento anche alle offensive delle altre società.