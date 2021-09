Milan, Baresi: “La squadra rossonera più convinta di giocarsela con tutti”

Il punto di vista dell'ex difensore del Milan

L'ex difensore del Milan, Franco Baresi, in una intervista concessa a Sky, ha speso parole d'elogio per l'ex Chelsea: "Devo complimentarmi con Giroud, sta facendo molto bene e si è dimostrato disponibile - spiega - Il suo approccio è stato importante, può dare un grande contributo". Sempreverde e longevo, invece, Ibrahimovic: "Ibrahimovic è straordinario per la sua longevità, diventa sempre determinante nonostante l'età - aggiunge Baresi - È importante avere tutti a disposizione perché arrivano impegni ravvicinati, partite importanti. Sappiamo cosa può dare Ibra in campo e fuori, la sua presenza è importante".