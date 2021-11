Milan batte il Pomigliano, l’Inter travolge il Verona

Le rossonere superano 2-0 le campane grazie alle reti di Grimshaw e Tucceri, cinquina nerazzurra contro le scaligere, 2-2 tra Empoli e Sampdoria

Redazione ITASportPress

Dopo i successi di Juventus, Sassuolo e Roma negli anticipi del sabato, vincono, nelle ultime tre sfide della 9ª giornata di Serie A TimVision, anche Milan e Inter, prossime avversarie nel derby; pareggio invece tra Empoli e Sampdoria.

Nell’anticipo delle 12.30, bastano 15 minuti alle rossonere di Ganz per battere il Pomigliano di Panico. Allo stadio “Ugo Gobbato” le lombarde sbloccano il punteggio all’8’ con Grimshaw, che raccoglie una sponda involontaria di Giacinti sugli sviluppi di un calcio d’angolo e trafigge Cetinja tra i pali. Le padrone di casa reagiscono con l’ottima punizione di Moraca che bacia il palo, ma al quarto d’ora è Tucceri che trasforma il calcio piazzato guadagnato da Thomas firmando il raddoppio rossonero. Le campane non demordono e cercano di guadagnare metri, ma Giacinti e compagne col trascorrere dei minuti abbassano i ritmi e controllano con ordine le offensive avversarie. Nella ripresa la chance più ghiotta per chiudere il match ce l’ha Grimshaw all’85’, ma la scozzese non calcia con il tempo giusto e il portiere del Pomigliano la anticipa senza problemi. Al triplice fischio il Milan festeggia la quinta vittoria in cinque trasferte nel campionato in corso e soprattutto il 50° successo nel torneo, rimanendo terzo in classifica a -2 dal Sassuolo.

Non perde terreno, in questo turno di campionato, nemmeno l’Inter di Guarino, che batte 5-0 il Verona in casa e centra la sesta vittoria nella Serie A TimVision 21-22. Le nerazzurre sbloccano il punteggio dopo appena sei minuti con Sonstevold, che raccoglie un pallone vagante da fuori area e con una conclusione perfetta batte Keizer tra i pali. Il raddoppio arriva al 14’: cross di Marinelli dalla sinistra, Bonetti riceve e in acrobazia trova una deviazione alle spalle del portiere gialloblù. Al 19’ Rognoni prova a sorprendere l’ex Durante su punizione, ma l’estremo difensore nerazzurro sfiora il pallone e devia in calcio d’angolo. La squadra di Pachera fatica ad aginare la manovra dell’Inter e allo scadere del primo tempo il passivo aumenta di due reti. Alla mezzora Karchouni cala il tris sotto l’incrocio dei pali, al 45’ Nchout sfrutta il filtrante di Marinelli (tre assist per la giocatrice interista nel match) e col piattone fredda Keizer. Dopo l’intervallo il copione non cambia e al 54’ il punteggio per le padrone di casa si arrotonda ulteriormente grazie al secondo sigillo di Bonetti, che dopo essersi liberata della marcatura sulla fascia, realizza il definitivo 5-0. Le nerazzurre conquistano la sesta vittoria nel torneo, salgono a quota 18 punti in classifica e restano quinte a un punto dalla Roma. Sempre più complicata invece la situazione della formazione veneta, che dopo nove giornate conta un pareggio e ben otto sconfitte.

Termina in parità, infine, l’ultima gara di giornata tra Empoli e Sampdoria. In casa delle toscane sono le ospiti a sbloccare il parziale dopo soli 5’: altro assist di Rincon e gol di Helmvall per il momentaneo vantaggio blucerchiato. Al 28’ però le padrone di casa pareggiano il conto con Oliviero, che con una prodezza da fuori area batte Tampieri. A inizio ripresa le toscane completano la rimonta con Bragonzi, che sfruttando un retropassaggio sbilanciato di Fallico, intercetta il pallone e vince il contrasto con il portiere rivale. All’85’ però la squadra di Cincotta guadagna un calcio di rigore per un fallo di mano di Binazzi nella propria area; Rincon si porta sul dischetto e dagli undici metri firma il definitivo 2-2. Un punto che sorride più alla squadra ligure – sesta a 13 punti in classifica – che a quella toscana, nona a quota otto.

La Serie A TimVision tornerà in campo nel weekend del 4 e 5 dicembre per lasciare spazio alle prime gare della fase a gironi di Coppa Italia e a quelle della Nazionale di Milena Bertolini, impegnata nel percorso di qualificazione al prossimo Mondiale.

Risultati della 9ª giornata di Serie A TimVision 2021-22

Pomigliano-Milan 0-2

8’ Grimshaw (M), 15’ Tucceri Cimini (M)

Empoli-Sampdoria 2-2

5’ Helmvall (S), 28’ Oliviero (E), 54’ Bragonzi (E), 85’ rig. Rincon (S)

Inter-Hellas Verona 5-0

6’ Sonstevold (I), 14’ Bonetti (I), 30’ Karchouni (I), 45’ Nchout (I), 54’ Bonetti (I)

Juventus-Lazio 5-0

(giocata ieri)

Napoli-Sassuolo 0-1

(giocata ieri)

Roma-Fiorentina 1-0

(giocata ieri)

Programma della 10ª giornata di Serie A TimVision 2021-22

Sabato 4 e domenica 5 dicembre

Lazio-Hellas Verona

Fiorentina-Pomigliano

Sassuolo-Juventus

Sampdoria-Roma

Milan-Inter

Napoli Femminile-Empoli