Milan, il giorno di Begovic: “Darò a Donnarumma un po’ della mia esperienza. Volevo questo club”

Ufficializzato lunedì, Asmir Begovic, nuovo secondo portiere del Milan al posto di Pepe Reina, si è presentato martedì pomeriggio in conferenza stampa: “Ho scelto il Milan perchè per me è una grande sfida. È uno dei club migliori al mondo – ha detto alla tv rossonera – Sono molto entusiasta, non vedo l’ora di iniziare”. Su Donnarumma: “Penso sia il miglior giovane portiere al mondo. Sono pronto ad aiutarlo e a competere con lui. Cosa posso dargli io? Credo non molto perché è uno dei migliori portieri al mondo, ma forse ci sono delle situazioni in cui posso aiutarlo con la mia esperienza, penso di poterlo spingere a dare sempre il massimo in allenamento ogni giorno. Dobbiamo spingerci ad essere portieri migliori per aiutare il club a vincere partite e a vincere titoli. È un onore essere qui prendendo il posto di Reina che è un portiere fantastico e una persona fantastica. So ciò che si aspettano da me”.

MILAN – Sulla scelta del Milan, Begovic ha aggiunto: “Sicuramente c’è tanta pressione, ma è una società con grandi ambizioni: volevo venire al Milan. Ho passato tanto tempo in Inghilterra ed ero pronto per una nuova sfida in un nuovo paese, per capire la Serie A e cosa significa giocare per il Milan. Sono molto entusiasta, non vedo l’ora di iniziare. I miei pregi? Esperienza, solidità e affidabilità”. Sui difetti: “Sono grosso e a volte mi arrabbio troppo facilmente, ma in generale sono solido in tutto”.