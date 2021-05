Milan-Benevento, le formazioni ufficiali

Ultima partita del sabato del 34^ turno

Il Milan contro il Benevento per la Champions ma i campani vogliono punti salvezza. Torna Ibra dal 1', c'è Leao sulla sinistra al posto di Rebic. Out Calabria e Kjaer: giocano Dalot e Tomori (in coppia con Romagnoli). L'ex Inzaghi sceglie un altro ex come Lapadula in attacco, supportato da Iago Falque e Improta. La diretta su DAZN1 dalle 20.45