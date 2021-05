Milan, Bennacer e le doti di Ibrahimovic: “Un suo discorso ti motiva al 200%”

Il centrocampista dopo la vittoria del Diavolo contro la Juventus

C'è grande entusiasmo in casa Milan dopo il netto successo per 3-0 sulla Juventus nel match che potrebbe essere decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League. A parlare dopo la grande vittoria è stato Ismael Bennacer che intervistato da Sky Sport ha raccontato anche un curioso aneddoto prima della sfida: "Ha parlato Ibrahimovic prima della partita. Anche Kjaer. Il mister ha detto che era una finale, e che le finali si vincono. Abbiamo lavorato tanto per giocare questa partita e penso che abbiamo fatto bene".