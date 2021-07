Milan, Bennacer positivo al Covid-19

Tegola in casa Milan

Brutte notizie in casa Milan. Ismael Bennacer è risultato positivo al Covid-19. A renderlo noto è stata la stessa società rossonera con un comunicato apparso sul sito del club e sui profili social. Una tegola per mister Stefano Pioli che non potrà contare sul centrocampista in vista dei prossimi impegni. Su tutti quello ravvicinato contro il Nizza in amichevole.