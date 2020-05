Milan, Biglia medita l’addio: “Vorrei tornare in Argentina”

Lucas Biglia potrebbe salutare il Milan e l’Europa. Il centrocampista dei rossoneri non stava sicuramente vivendo la stagione migliore, complici anche i numerosi infortuni muscolari e al ginocchio. Nella stagione 2019/2020 Biglia ha giocato solamente 7 gare finora e lo stop forzato a causa del Coronavirus l’ha spinto a pensare all’addio.

Biglia e l’Argentina

Intervenuto nella trasmissione radiofonica argentina Tanto por Decir il centrocampista ha dichiarato: “Sto valutando il mio futuro. Non escludo la possibilità di tornare a giocare in Argentina. Da quando sono arrivato, il club ha cambiato due volte la proprietà. Il Milan tornerà a essere il Milan quando ci sarà stabilità nell’organizzazione del club. Sarà una delle potenze europee come prima, ma ci vuole tempo. Vorrei iniziare il corso di allenatore in Europa e quando finirò di giocare dedicherò tempo alla mia famiglia. Poi tornerò nel mondo del calcio perché mi sono reso conto in questa quarantena che è ciò di cui ho bisogno. Il più forte? Messi, ma subito dopo c’è Ibrahimovic”.