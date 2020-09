Milan-Bologna diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Milan-Bologna si gioca questa sera alle 20.45 il posticipo del lunedì della prima giornata di Serie A. Rossoneri impegnati a San Siro contro i rossoblù per il debutto in campionato della nuova stagione.

Milan-Bologna, le probabili formazioni

Esordio in campionato anche per il Milan di Pioli e il Bologna di Mihajlovic. A San Siro si affronteranno due delle squadre più in forma della seconda parte della scorsa stagione. I rossoneri sono reduci dagli impegni della fase di qualificazione all’Europa League e potrebbero avere quel passo in più per fare la differenza. Il Diavolo dovrebbe schierarsi con Donnarumma in porta, Calabria, Kjaer Gabbia e Theo Hernandez in difesa. Kessié e Bennacer in mezzo al campo. Castillejo, Calhanoglu e Rebic alle spalle di Ibrahimovic. La squadra ospita vedrà Skorupski tra i pali. De Silvestri, Danilo, Tomiyasu e Dijks in difesa. Dominguez e Poli in mezzo al campo. Tris di trequartisti formato da Orsolini, Soriano e Barrow alle spalle di Palacio, con questi ultimi due interscambiabili.

MILAN (4-2-3-1); G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Poli, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Dove vedere il match in diretta

La partita Milan-Bologna sarà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Serie A al canale numero 202 del satellite, al numero 473 e 483 del digitale terrestre. Questo per chi volesse vederla live in diretta in tv. Per quanto riguarda lo streaming, invece, sarà possibile vedere il match mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l’apposita app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma.

Esiste poi un’ulteriore opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand della tv satellitare, che, acquistando uno dei pacchetti dedicati, offre anche la visione delle gare del massimo campionato italiano.