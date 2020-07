Milan-Bologna streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi

Milan-Bologna si gioca questa sera sabato 18 luglio alle 21.45 per la 34^ giornata di Serie A. I rossoneri di Stefano Pioli sono carichi per provare a raggiungere l’Europa e il quinto posto. La squadra di Sinisa Mihajlovic, dopo aver battuto l’Inter, potrebbe provare a fare lo stesso anche con il Diavolo e continuare a stupire.

Milan-Bologna, le probabili formazioni

Qualche dubbio di formazione per il Milan con Pioli che si dovrebbe affidare a Donnarumma tra i pali, Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez in difesa. Bennacer e Kessié in mezzo al campo. Tridente dietro l’unica punta formato da Calhanoglu, Rebic e Saelemekers. In avanti, ovviamente, Zlatan Ibrahimovic. Leao si gioca un posto con Rebic. Il Bologna si affida a Skorupski tra i pali. Mbaye, Tomiyasu, Danilo e Dijks in difesa. Medel e Poli diga di centrocampo. Soriano, Barrow e Orsolini dietro a Palacio anche se l’argentino e il giovane Barrow sono interscambiabili e varieranno spesso la loro posizione.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemekers, Rebic, Calhanoglu; Ibrahimovic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Come detto, Milan-Bologna si gioca questa sera sabato 18 luglio alle 21.45. Il match di oggi sarà trasmesso in diretta streaming su Dazn. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast oppure ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). La partita sarà disponibile anche sul canale satellitare Dazn1 per tutti i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Gli utenti che hanno un abbonamento Sky, potranno inoltre seguire la gara in tv mediante la app presente sul decoder Sky Q. Il match potrà essere seguito anche in diretta streaming su dispositivi mobili come smartphone e tablet, ma anche pc e notebook, basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma Dazn o scaricare l’app per sistemi Android e iOS e successivamente avviarla selezionando la partita Milan-Bologna dal palinsesto.

