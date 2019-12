Milan, Bonaventura: “Ibrahimovic? Magari…”

E Zlatan Ibrahimovic il grande sogno di mercato del Milan. I rossoneri, autori di una prima parte di stagione sottotono, sognano di riportare a Milano lo svedese, che ha già indossato la maglia del Diavolo per due stagioni dal 2010 al 2012. L’attaccante, reduce dall’esperienza negli Stati Uniti con i Los Angeles Galaxy, dovrebbe prendere nei prossimi giorni la decisione definitiva per il suo futuro. Nel frattempo, a commentare un possibile approdo in rossonero del giocatore, è intervenuto ai microfoni di Sky Giacomo Bonaventura.

IBRA – “Ibrahimovic è un grandissimo giocatore, un campione. Magari averlo in squadra… Penso che tutti lo vorrebbero. I campioni sono sempre ben accetti, ma non so cosa succederà”.