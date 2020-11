Milan, Bonera avverte: “Contro il Napoli non sarà un match decisivo”

Il Milan si affida a Daniele Bonera. L’ex difensore sarà il sostituto del tecnico Stefano Pioli, bloccato a casa dal Coronavirus. L’allenatore ad interim dei rossoneri ha spiegato in conferenza stampa le sue sensazioni alla vigilia di un match delicato come quello contro il Napoli: “Sono molto felice di ritrovare Rino e di tornare in quello stadio, vincemmo una partita difficile e poi sappiamo tutti come è andata a finire… Quella di domani non sarà decisiva, manca davvero ancora troppo: è un piccolo tassello e io credo molto nella responsabilità dei giocatori. La partita è apertissima e incideranno tante variabili, ma noi andremo a Napoli per imporci, su questo non ci sono dubbi. Convivo con la pressione da quando ho esordito in Serie A a 18 anni. I ragazzi devono fare quello che hanno fatto finora, siamo contenti di come lavorano. Siamo tutti sotto pressione ma tutti molto tranquilli”.