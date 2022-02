Milan, Brahim Diaz ci crede: “Scudetto? Lotteremo fino alla fine”

Lo spagnolo carico dopo la vittoria nel derby

Grande entusiasmo in casa Milan dopo la vittoria nel derby contro l'Inter. Campionato, forse, riaperto con i rossoneri ancora più gasati in vista del proseguimento della stagione. Tra i protagonisti della sfida lo spagnolo Brahim Diaz , entrato nella ripresa, che ha cambiato volto al Diavolo. Parlando a Milan TV, il fantasista ha commentato così il trionfo: "Sono contento per quello che abbiamo fatto. Loro sono forti. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, chi è entrato ha fatto bene, ma anche chi era dentro dall'inizio ha fatto bene".

Poi in chiave scudetto: "Abbiamo fatto una grande partita. Contro Spezia e Juve meritavamo di più. Lotteremo fino alla fine per lo scudetto. Siamo una grande squadra". Parole importati per uno dei giocatori più attesi in casa Milan. La speranza dei tifosi e di mister Pioli è che Brahim Diaz possa confermarsi ancora come fatto nel derby e ad inizio stagione...