Milan-Brescia, le formazioni ufficiali

E’ un Milan in cerca di riscatto, quello che tra pochi minuti ospiterà il Brescia a San Siro. I rossoneri, dopo il ko di Udine, hanno necessità di raccogliere i tre punti, ma di fronte ci sarà un avversario galvanizzato dal successo di Cagliari.

LE SCELTE DI GIAMPAOLO – Marco Giampaolo si affida al 4-3-2-1, con Suso e Castillejo in appoggio ad André Silva. In mezzo al campo spazio per Kessié, Bennacer e Calhanoglu, mentre in difesa, a protezione di Donnarumma, ci saranno Calabria, Musacchia, Romagnoli e Rodriguez.

LE SCELTE DI CORINI – Eugenio Corini opta invece per un 4-3-1-2, con Joronen tra i pali, Sabelli, Chancellor, Mastala e Martella in difesa, Bisoli, Tonali e Dessena a centrocampo e Spalek a supporto del tandem Torregrossa-Donnarumma.

Queste le formazioni ufficiali del match:

MILAN (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Calhaooglu; Suso, Castillejo; André Silva. Allenatore: Giampaolo.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistala, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Torregrossa, Donnarumma. Allenatore: Corini.