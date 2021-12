Milan, brutte notizie per Leao: termina il 2021 in anticipo

Il portoghese ancora infortunato tornerà nel 2022

Niente Milan -Napoli per Rafael Leao e 2021 terminato in anticipo. L'attaccante portoghese dei rossoneri starà ancora una volta fuori dagli uomini a disposizione di mister Pioli. Il tecnico ritroverà il giocatore soltanto a gennaio. Gli esami svolti ieri, come riporta il Corriere della Sera, hanno confermato la piccola lesione al bicipite femorale rimediata lo scorso 4 dicembre durante la gara con la Salernitana e quindi l’ex Lille salterà anche la gara del 22 dicembre contro l’Empoli.

Si tratta dell'ennesima cattiva notizia per il Milan in un periodo in cui la sfortuna sembra farla da padrona visto che gli indisponibili da inizio anno sono già stati ben 36 sommando tutte le varie assenze dei giocatori nel corso della stagione. Ai box, insieme a Leao, anche Ante Rebic e Davide Calabria, che migliorano ma torneranno in campo soltanto alla ripresa del campionato dopo la sosta invernale.