Milan, budget da record per il mercato di Rangnick ma anche una nota dolente

Il Milan attende segnali da Rangnick e intanto pensa al futuro. Potrebbero essere ben 100 i milioni che verranno stanziati per la prossima campagna acquisti dei rossoneri che intendono dare una rosa di grande livello a quello che sembra essere destinato a diventare il nuovo tecnico.

Milan, budget per mercato da record

Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan attende Ralf Rangnick che sta trattando la rescissione del contratto con la Red Bull. Tra il manager tedesco e il club rossonero, invece, l’accordo è già stato raggiunto con tanto di patto per il futuro con Elliott che ha concordato un programma di tre anni con una crescita di risultati abbinata a quella del valore dei giocatori. Per farlo, il Diavolo ha in mente un mercato da 75 milioni di euro che diventeranno 100 con i soldi che verranno incassati dalle cessioni. Ed è proprio questa la pecca della mossa rossonera: molti di questi soldi arriveranno proprio dalle diverse cessioni in programma. Insomma, una rosa che potrebbe essere stravolta mantenendo solo alcuni punti fermi.

QUI LE MOGLI E FIDANZATE PIU’ PICCANTI DEI GIOCATORI