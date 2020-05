Milan, buone notizie: dopo i test nessun positivo al coronavirus

Dopo le parole del patron Scaroni che avevano spaventato l’ambiente rossonero e i suoi tifosi, arrivano buone notizie per il Milan.

Nessun tesserato del Milan è risultato positivo al Coronavirus in seguito ai test medici effettuati finora. Ad annunciarlo è stata la stessa società che ha reso nota la lieta notizia attraverso un comunicato ufficiale apparso anche sui canali social del club. “AC Milan comunica che, sulla base dei test medici sin qui effettuati sui giocatori della Prima Squadra e lo staff presenti a Milano, non vi è stato riscontro di casi positivi da Covid-19”, si legge nella nota del club. “La squadra proseguirà il programma tecnico individuale a Milanello. Contestualmente, verrà completato lo screening medico per tutta la rosa di giocatori che saranno a disposizione dell’allenatore e del suo staff nei prossimi giorni”, conclude il comunicato.