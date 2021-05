Milan-Cagliari diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Posticipo serale della 37^ giornata tra rossoneri e rossoblù

Milan-Cagliari si gioca questa sera, domenica 16 maggio 2021 alle ore 20.45 per la 37^ giornata di Serie A. Appuntamento importante per entrambe le squadre che proveranno a centrare l'obiettivo Champions da una parte e quello salvezza dall'altra.

Milan-Cagliari, le probabili formazioni

Qualche dubbio di formazione per i padroni di casa del Milan allenati da Stefano Pioli. Senza Ibrahimovic, i rossoneri dovrebbero schierarsi con Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Calhanoglu; Rebic. Pochi dubbi, invece, per mister Semplici che manderà in campo il suo Cagliari con Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan; João Pedro, Pavoletti.

Queste nel dettaglio le due probabili formazioni di Milan-Cagliari:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Calhanoglu; Rebic.

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan; João Pedro, Pavoletti.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Milan-Cagliari si disputerà, come detto, questa sera di domenica 16 maggio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'ìnizio della partita è in programma alle ore 20.45. Sia i padroni di casa che gli ospiti conosceranno l'esito delle gare delle rivali nella corsa alla Champions e alla salvezza.

Sarà Sky a trasmettere in diretta televisiva il posticipo della penultima giornata di Serie A, Milan-Cagliari. La gara sarà trasmessa sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita tra rossoneri e i sardi sarà affidata a Maurizio Compagnoni con il commento tecnico di Massimo Ambrosini, storico ex del Milan.

La sfida Milan-Cagliari potrà essere vista anche mediante Sky Go in diretta live streaming, sia sul proprio pc o notebook, anche collegandosi semplicemente con il sito ufficiale della piattaforma, sia sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, con l'unica accortezza di scaricare precedentemente la app per sistemi iOS e Android, avviarla, e selezionare il match dal palinsesto.

Esiste poi un'altra alternativa valida, costituita da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite di Serie A ai clienti che acquistano il pacchetto Sport.