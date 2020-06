Milan, Calabria: “Cristiano Ronaldo non è dominante fisicamente”

Dall’altra parte dell’Oceano Atlantico vive un grande appassionato di Milan, ma che con il calcio c’entra relativamente poco. Stiamo parlando di Danilo Gallinari. Il giocatore degli Oklahoma City Thunder ha parlato con Davide Calabria ai canali ufficiali del club. Durante la loro chiacchierata Calabria ha svelato qual è, secondo lui, il calciatore più dominante del nostro campionato.

Franck Kessie

In molti avrebbero pensato a Cristiano Ronaldo, ma il terzino ha scelto il compagno di squadra Kessie: “No, non ti farei l’esempio di Ronaldo. Che domina fisicamente è Franck Kessié, che fa palestra poco o niente ma ha un fisico pazzesco. Non lo sposti. Tutta natura, puoi prendere una rincorsa di 50 metri e andargli addosso ma alla fine ti ribalti tu”.

Ibra come CP3

Parlando di leadership, Calabria ha fatto un paragone tra due campioni assoluti: “Ibrahimovic, come Chris Paul da voi, è un leader, un veterano. Ha vinto ovunque. Ci dà una mano, specialmente ai giovani come noi. Vedere che a 38 anni ha ancora quella voglia non può che farci migliorare. Ibra cerca sempre di mantenere il suo personaggio, ma dentro lo spogliatoio è un continuo scherzare e prendersi in giro. Me lo rivedo nel documentario di Jordan, sono simili come carattere. Pretende il massimo da tutti, e giustamente: alla sua età potrebbe aver già smesso da qualche anno, e invece è ancora qua che si fa il culo. Per noi ragazzi è un’ispirazione”.