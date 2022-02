Milan, Calabria e il derby: “C’è una cosa che faccio quando scendo in campo…”

Parla l'esterno e capitano rossonero

TIFOSO - "Sono cresciuto con il Milan di Ancelotti e Allegri. Per un tifoso rossonero è stato un periodo bellissimo. Era bello vedere il derby a casa", ha detto Calabria. Sui suoi inizi al Milan: "Ero un bambino timido, non disturbavo. Ho una foto con Paolo Maldini. Gliel'ho chiesta dopo aver giocato 5 o 6 anni con il figlio. Al Vismara veniva a vedere il figlio e si nascondeva tra i boschi. Avevo 8 anni quando sono entrato nel settore giovanile del Milan. Non è stato facile, soprattutto per i miei genitori. Era una spesa che in una famiglia normale come la nostra si faceva sentire. Mi hanno sempre sostenuto. E' stata dura ma sono stato ripagato".