Milan, Calabria si candida: “Sono un jolly, rinato dopo un anno negativo”

Il Milan continua a stupire. I rossoneri sono in testa alla classifica invernale e sono a un passo dal concludere il girone d’andata al primo posto. Una delle rivelazioni nella formazione di Stefano Pioli è sicuramente Davide Calabria, che ha stupito tutti per continuità e duttilità.

JOLLY

Lo stesso Calabria ha parlato della sua rinascita ai canali ufficiali del Milan: “Dove c’è bisogno io gioco. Sono sempre stato un jolly anche nel settore giovanile. Sono nato centrocampista e poi mi sono spostato terzino per fortuna a questo punto. So come muovermi in più ruoli e questo è un fatto positivo. Bisogna sapersi muovere con intelligenza. La mia rinascita? Sicuramente ho passato un anno negativo, sia io che la squadra abbiamo subito tanto. Ci eravamo lasciati abbattere ma ho capito che bisognava lavorare e rimboccarsi le maniche. Siamo contenti ma siamo solo all’inizio perché non abbiamo vinto niente”