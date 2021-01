Hakan Calhanoglu è guarito dal Coronavirus: lo ha annunciato il fantasista turco del Milan via Instagram. Una buona notizia per il tecnico rossonero Stefano Pioli che potrà avere a disposizione il calciatore in vista della trasferta di Bologna. La positività al Covid è stata annunciata il 17 gennaio e senza il suo ritorno per il match contro i felsinei erano in ballottaggio tLeao, Mandzukic, Krunic e Daniel Maldini. Ma adesso Pioli non ha più dubbi.