Milan, Calhanoglu: “Hauge ha talento e voglia di fare. Gli consiglierei di restare qui”

Il fantasista del Milan Hakan Calhanoglu, autore di una grandissima stagione fino a questo momento, ha rilasciato un’intervista al portale norvegese vg.no, dove ha parlato del suo compagno Hauge: “Prima di tutto voglio dire che mi piace Jens come persona, è un bel tipo. È giovane. È un grande passo per lui passare dal Bodø / Glimt al Milan. Ha bisogno di tempo per giocare in prima squadra. Ma quando ne ha la possibilità, fa sempre un buon lavoro. Lavora molto e ho fiducia in lui. Ha un grande talento. Sono molto felice di averlo come compagno di squadra”. Su un possibile prestito di Hauge Calhanoglu non si esprime: “È una domanda da girare al suo agente. Ma se me lo chiedi, gli dirò di restare e lottare per entrare tra i titolari”.