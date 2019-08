Milan, Calhanoglu: “Io non penso al mercato. Con Giampaolo ho un nuovo ruolo, serve tempo”

In attesa della seconda giornata di campionato, che il Milan affronterà sabato pomeriggio contro il Brescia a San Siro, ha parlato a Sky Sport il centrocampista offensivo Hakan Calhanoglu: “Sul mio conto si è detto molto per il mercato, ma io non ci penso, sono solo concentrato sul campo e sul lavoro. Con Giampaolo ho un ruolo nuovo, servirà tempo per essere al top. Con lui il gioco è cambiato, vuole subito verticalizzare: tutti stiamo lavorando per migliorarci. Torniamo a 3 davanti? Facciamo quello che ci chiede il mister, per capire tutto bene ci vorrà tempo. Ora spero di fare bene contro il Brescia alla prima a San Siro. Piatek? Sì, gli manca il gol, ma è forte e tornerà a segnare”. Sui nuovi acquisti: “Tutti mi piacciono, hanno cuore e carattere. Si sono integrati bene, siamo sulla buona strada”.