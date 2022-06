Milan, Cardinale: “Un club così merita stadio di livello”

Il nuovo proprietario del Milan Gerry Cardinale ha le idee chiare sul futuro del club. Il numero uno di RedBird ha parlato al Financial Times a proposito di diversi argomenti legati al club rossonero. Dallo stadio alla dirigenza fino alle mosse di mercato.

Sul livello della società, lo stadio e le ambizioni anche a livello di introiti: "Un marchio di questa portata, come il Milan, dovrebbe avere un'infrastruttura che sia indicativa del suo livello e del suo potenziale globale", ha detto il futuro numero uno della società. Sulla questione ricavi: "Con la Serie A c'è una grossa opportunità a livello macro. Non dovrebbero esserci queste differenze di ricavi per i diritti tv tra Premier League inglese e Serie A".