Milan, carica Tonali: “Lotteremo per lo scudetto. Riduzione ingaggio perché…”

Il centrocampista pronto per la nuova stagione

Sandro Tonali è carico e pronto per la nuova stagione al Milan . Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista ha parlato delle difficoltà avute nella passata annata e della voglia di fare bene per il 2021-22 con l'ambizione di vincere lo scudetto.

RIVINCITA - "Il vero Tonali lo vedrete quest’anno. Cosa è cambiato? Molto semplicemente, sono cresciuto di un anno. Dentro e fuori dal campo, aspetto fondamentale", ha esodito il centrocampista. "Ripartiamo con il vantaggio di conoscerci, noi giocatori e l’allenatore. Quello che non cambia sono gli obiettivi: puntiamo sempre in alto. La scorsa stagione potevo fare sicuramente meglio ma è stata una stagione complicata con il Covid che mi ha fermato quasi subito. Quest’anno sarà un’altra storia".

INGAGGIO - "Riduzione stipendio? Perché la voglia di restare al Milan veniva prima di tutto. I termini del riscatto dal Brescia erano scaduti e si ricominciava da zero: per me era importante fare un passo verso il Milan. C’erano altri club, anche con ingaggi più alti da offrire, ma io sono felice qui. Se è un segnale? Ogni giocatore ragiona in maniera diversa. C’è chi pensa alla carriera e all’ambizione, chi ai soldi. Io credo che stare bene in una squadra sia imprescindibile. Al Milan posso centrare tutti i miei obiettivi, posso avere tutto nel club in cui sono felice".