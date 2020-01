Milan, Castillejo ammette: “Ibrahimovic è esigente. Se giochi male…”

Zlatan Ibrahimovic ha cambiato il Milan. Il suo arrivo è stato determinante. Non solo in termini di prestazione sul campo, ma a livello motivazionale per la squadra. Lo ha confermato Samu Castillejo ai microfoni di Sky Sport: “Martedì quando abbiamo fatto il lavoro di recupero correva davanti a tutti: è il primo ad arrivare a Milanello. Se Ibrahimovic, a 38 anni e dopo avere fatto tutto in carriera, fa queste cose, tu che ti chiami Samu Castillejo che fai, non lo fai? È un giocatore molto esigente in campo, se sbagli passaggio te lo dice, se stai giocando male te lo dice, ti tira fuori tutto quello che hai perché è un campione. Ha la mentalità da leader: non cerca solo di fare gol, ma prova anche a far vincere la squadra”.