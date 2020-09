Milan, Castillejo: “Con Ibrahimovic non puoi sbagliare. Ti fa dare il meglio”

Interessante intervista rilasciata ai microfoni di DAZN da parte dell’attaccante del Milan Samu Castillejo. L’esterno offensivo rossonero ha commentato la sua esperienza nel Diavolo. Dalle prossime sfide per l’Europa League fino al campionato passando per i compagni di squadra e Zlatan Ibrahimovic su tutti.

Castillejo: “Con Ibrahimovic non puoi sbagliare”

“Il mister è dal primo giorno che ci ha detto che affronteremo una squadra tosta, la più forte d’Irlanda, che fa un bel calcio. Sarà difficile”, ha esordito Castillejo relativamente alla partita contro lo Shamrock Rovers di giovedì sera. E poi sul lavoro svolto da Pioli anche a livello personale: “Quelli che mi conoscono sanno che mai andrò via da un posto senza lasciare il mio nome per aver fatto qualcosa di positivo. Ho sempre lavorato in silenzio, mai detto niente a un compagno: sempre corretto, al mio posto e ho aspettato la mia opportunità. Pioli? Ricordo che dopo Cagliari lui ha detto delle parole belle, mi ha detto che non vedeva l’ora di darmi nuovamente un’opportunità, di vedere il giocatore che ero. Lui è molto vicino al giocatore, pure quando sei in vacanza ti scrive, chiedendoti come stai. Il giocatore si sente protetto dal suo mister”.

Da un mister sulla carta ad un mister in campo: Zlatan Ibrahimovic. “Parla tantissimo, in allenamento, fuori, nelle partite. Ibra è un giocatore che tiene tanto a questo club e questo anno ci darà tanto, non vede l’ora di vincere anche in allenamento. Un vero campione. Con lui non si può sbagliare. Se sbagli un passaggio in allenamento, hai dietro Ibra. Sbagli un dribbling? C’è Ibra. Sbagli un cross? C’è Ibra. C’è il mister e anche Ibra. Giochi con quella pressione di essere al fianco di un campione e ti fa tirare fuori il meglio”.

