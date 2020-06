Milan, Castillejo derubato: “Mi hanno puntato una pistola in faccia”

Paura per Samu Castillejo. L’esterno spagnolo del Milan è stato derubato da due giovani malviventi che lo hanno minacciato puntandogli una pistola in volto. A rivelare la brutta esperienza è stato lo stesso giocatore attraverso una storia Instagram in cui ha mostrato il suo disappunto e la paura per l’accaduto: “Ma a Milano tutto a posto? Due ragazzi mi hanno derubato puntandomi la pistola in faccia”. Castillejo è alla sua seconda stagione in rossonero, mostrando un’ottima crescita sul terreno di gioco.