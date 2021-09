Milan c’è: Leao e Ibrahimovic abbattono la Lazio

Grande Milan a San Siro che ha dominato il match

Il Milan batte la Lazio 2-0 e si porta in vetta alla classifica raggiungendo il Napoli con 9 punti in tre partite. Rossoneri a San Siro subito pericolosi coi centrali di difesa, Romagnoli e Tomori. Attento Maignan su Milinkovic-Savic, ci provano Calabria e Leao che la sblocca su assist di Rebic. Prima dell'intervallo Kessié si procura un rigore, ma lo calcia sulla traversa. A distanza di quattro mesi dall'infortunio, Ibrahimovic torna in campo e segna 6 minuti dopo il suo ingresso. Milan che ha ampiamente meritato la vittoria contro una Lazio a secco di reti. Dopo il triplice fischio, nervosismo in campo e Sarri è stato espulso dall'arbitro Chiffi.