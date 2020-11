Milan che guaio, anche il vice di Pioli positivo al Covid: chi in panchina contro il Napoli?

Altra grana in casa Milan. Oltre al mister Stefano Pioli, anche il suo vice Giacomo Murelli è risultato positivo al coronavirus. La società rossonero lo ha annunciato attraverso una nota apparsa sul sito del club e sui profili social.

Milan: il comunicato

“AC Milan comunica che Giacomo Murelli, in isolamento da sabato dopo il riscontro della positività di Stefano Pioli, è risultato lievemente positivo a un primo test effettuato domenica, positività confermata ieri da un secondo tampone molecolare. Murelli sta bene e proseguirà la quarantena a domicilio”. Queste le parole della società rossonera che per il prossimo impegno contro il Napoli in campionato, adesso, avrà il rebus panchina con il dubbio su chi guiderà la squadra contro gli azzurri.