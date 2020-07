Milan, che show contro la Juve: Ibra guida la rimonta da 0-2 a 4-2

Il Milan torna a ruggire prepotentemente. Dopo il lockdown i rossoneri di Stefano Pioli sono apparsi trasformati, infilando tre vittorie e un pari in quattro gare. E lo stato di forma della squadra milanese soffoca le geometrie della Juventus, che non sfrutta il match point offerto dal k.o. della Lazio e mantiene i sette punti di vantaggio sui biancocelesti. La vittoria permette al Milan di issarsi provvisoriamente al quinto posto, scavalcando per una notte Roma e Napoli.

IL MATCH

La Juventus potrebbe azzannare ulteriormente il campionato, ma il Milan non si trova nelle condizioni di fare sconti se intende puntare all’Europa League. La partita di San Siro si preannuncia infuocata alla vigilia e non tradisce le attese. Il primo tempo è ricco di episodi. Ronaldo impegna Donnarumma e Ibrahimovic risponde sollecitando in due occasioni Szczesny. Nuovamente Juve in avanti con Danilo che va alla conclusione a botta sicura, ma viene stoppato da Kjaer sulla linea. Nella ripresa si accendono i fuochi d’artificio. Al 46′ Rabiot inventa un capolavoro, saltando due uomini e arrivando davanti a Donnarumma dopo una corsa di 50 metri, conclusa con la conclusione vincente. Juventus in vantaggio e Milan in confusione: Romagnoli e Kjaer si scontrano e lasciano strada libera a Ronaldo che raddoppia al 53′. La partita sembra chiusa, ma Ibrahimovic suona la carica per i rossoneri realizzando su rigore il gol che riapre l’incontro. E’ il 62 e nel giro di 6 minuti la gara è completamente ribaltata. Prima Kessie beffa Bonucci e trova il guizzo del 2-2; poi è Leao a sorprendere Szczesny con un tiro sul primo palo leggermente deviato da Rugani. La Juve accusa il colpo e viene infilata nel finale dal contropiede del Milan: Alex Sandro sbaglia e regala palla a Bonaventura che serve Rebic, bravo a siglare il clamoroso e definitivo 4-2.