Milan, con Ibrahimovic è già finita: a fine stagione sarà addio

E’ destinata a durare solamente pochi mesi la seconda avventura di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan. L’attaccante svedese, come riportato da Sport Mediaset, lascerà infatti i rossoneri al termine della stagione. Un addio che il giocatore, attualmente in patria dove sta portando avanti una raccolta fondi per l’emergenza Coronavirus, formalizzerà con Gazidis al rientro in Italia. Alla base della scelta ci sarebbe una questione di rispetto nei confronti di Maldini e Boban, coloro che lo hanno fortemente voluto al Milan e adesso non più nella dirigenza.