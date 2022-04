Milan, con lo scudetto può arrivare un ex Inter

Lukaku è stato pagato ben 115 milioni di euro dal Chelsea

Il Milan conta i giorni e le giornate che rimangono alla fine del campionato per poter festeggiare lo scudetto visto che il +2 sull'Inter lascia ben sperare. La squadra di mister Inzaghi dopo il clamoroso ko contro il Bologna ha perso la grande possibilità di scavalcare i rossoneri che adesso sono padroni del propio destino. Il tricolore porterà tanti milioni di euro alla società e da Londra danno vicino al Milan l'ex Inter, Romelu Lukaku. I soldi arriveranno anche dalla nuova proprietà araba visto che Investcorp vuole un Milan da sogno per puntare anche alla Champions League. I nuovi investitori hanno messo da parte ben 300 milioni di euro per rafforzare nel tempo la squadra e Lukaku è un bel biglietto da visita. L'ex Inter è stato pagato dal Chelsea 115 milioni nell'estate scorsa.