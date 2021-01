Milan, con Mandzukic vai sul sicuro: lui e Ibrahimovic garantiscono più di 50 trofei in carriera

Mario Mandzukic e Zlatan Ibrahimovic nuova coppia d’attacco del Milan. Nonostante i rossoneri stiano puntando su una rosa decisamente giovane, i due attaccanti risultano delle belle eccezioni. Il motivo? Molto semplice: prima lo svedese e poi il croato sono garanzie di… trofei.

Per puntare allo scudetto, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il Diavolo si affiderà ad una coppia da 73 anni in due, ma anche da oltre 50 trofei in carriera. I numeri di Mandzukic parlano chiaro: 23 trofei e 233 gol tra i due club di Zagabria, Wolfsburg, Bayern, Atletico, Juve, Al-Duhail e nazionale croata maggiore. Per Ibrahimovic il discorso si fa ancora più importante con 31 trofei e 541 reti, portando la coppia a un totale di 54 competizioni vinte e 774 gol. Una garanzia che può fa sognare anche in ottica scudetto.