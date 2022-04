Milan con un pò di sofferenza batte il Genoa e ritorna al comando

Un 2-0 convincente in casa per il Milan che continua la sua corsa scudetto

Il Milan risponde all'Inter e si riprende la vetta dopo aver battuto a San Siro il Genoa con il punteggio di 2-0. Rossoneri che hanno realizzato un gol per tempo alla squadra ligure che non ha avuto grandi occasioni per rimettersi in partita ma ci ha provato sino alla fine dove però ha trovato un reattivo Maignan. Il Genoa gioca una gara volenterosa a San Siro ma non riesce a portare a casa punti. Dopo due pari per 0-0, la squadra di Pioli torna a vincere. Parte forte il Milan che si porta in vantaggio con un gol di Leao servito da Kalulu. La gara prosegue con pochissime occasioni da gol. Nella ripresa ci provano Giroud e ancora Leao ma il raddoppio arriva nel finale con Messias. Vince il Milan che torna a +2 sull’Inter ma con una gara in più. Per il Genoa è la terza sconfitta consecutiva e la squadra di Blessin deve cambiare passo.