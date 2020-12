Milan, contro il Genoa in piena emergenza: a Pioli mancano molti top player

Continua senza sosta l’attività dei rossoneri. Anche questa mattina, dopo il 2-2 contro il Parma, squadra a Milanello per iniziare la preparazione della prossima e ravvicinata partita di campionato che vedrà il Milan di scena a Marassi, in casa del Genoa, mercoledì 16 dicembre alle 20.45.

IL REPORT

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di San Siro. In campo, invece, dopo aver effettuato l’attivazione muscolare all’interno della struttura, il resto della rosa. Per loro, sul centrale, spazio ad alcuni torelli a tema, poi a una serie di esercitazioni sul possesso possesso, a un lavoro tecnico e infine a una partitella su campo ridotto con le porticine. Per martedì, a Milanello, alla vigilia di Genoa-Milan, è in programma la rifinitura al mattino. Non è prevista, invece, la conferenza stampa di Mister Pioli.

Infermeria piena con Matteo Gabbia e Ismael Bennacer ieri usciti malconci dal campo. Per il centrocampista algerino, già uscito al 75’ e sostituito da Tonali, si teme uno stiramento ai flessori della coscia destra. Gabbia ha rimediato uno stiramento del legamento collaterale al ginocchio sinistro, out per un mese. Domani nuovo controllo. Al Ferraris mancherà anche Ibrahimovic e per Pioli sarà piena emergenza.