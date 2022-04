Milan, contro la Lazio sarà un Olimpico… rossonero

Si attendono più tifosi del Diavolo che della squadra di casa

Sarà dunque un vero e proprio muro rossonero che proverà a spingere la squadra di Pioli a reagire nel modo migliore dopo il k.o. contro l'Inter in Coppa Italia. Oltre ai tifosi, possibile anche un'altra arma: Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese dovrebbe essere recuperato almeno per la panchina anche se è ipotizzabile pure vederlo in campo per 15-20 minuti, specie se ci sarà bisogno di tenere la palla e controllare la fase finale della partita.