Milan convince: cinquina al Modena

Le buone indicazioni emerse nel corso del match contro la Pro Sesto sono state confermate

Seconda amichevole stagionale e seconda vittoria per il Milan di Stefano Pioli, che a Milanello batte per 5-0 il Modena al termine di un'altra prestazione convincente. I gol sono arrivati tutti in una prima frazione dall'intensità alta messa in campo dalla squadra, già sul 3-0 nei primi 9 minuti di gioco: il largo vantaggio maturato nei primi 45' ha poi permesso anche oggi l'impiego di numerosi giovani nella ripresa, oltre al debutto in rossonero di Fodé Ballo-Touré.