Milan, Crespo: “Vendicatemi a Liverpool. Per lo scudetto rossoneri sono pronti”

La finale del 2005 a Istanbul brucia ancora all'argentino

Hernan Crespo non dimentica quella cocente amarezza in finale di Champions League nel 2005 con la maglia del Milan battuto dal Liverpool dopo che gli inglesi stavano sotto di tre reti alla fine del primo tempo: «Già, faccio una doppietta, alla fine del primo tempo vinciamo 3-0 e poi subiamo un’assurda rimonta e perdiamo ai rigori - spiega Crespo alla Gazzetta dello Sport-. Io, quella notte, non l’ho mai dimenticata. Quindi ai ragazzi di Pioli lancio un appello: regalatemi la rivincita, battete il Liverpool a Anfield, fate vedere chi è il Milan. Lo so che nel 2007 i rossoneri hanno già consumato la vendetta prendendosi la Champions proprio contro i Reds, però ribadire la propria superiorità non fa mai male». Per lo scudetto Crespo mette anche i rossoneri: «Milan Prontissimo. Anche se non favorito e se altri hanno speso di più. I rossoneri hanno fatto una campagna intelligente. D’altronde, il mio amico Maldini di calcio se ne intende parecchio e, se guardate il gruppo che ha messo insieme, ne avrete la conferma».