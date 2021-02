Milan-Crotone in diretta e streaming: dove vederla oggi

Milan-Crotone si gioca oggi domenica 7 febbraio 2021 allo Stadio San Siro di Milano per la 21^ giornata di Serie A. Fischio d’inizio previsto per le ore 15.00. Rossoneri che devono rispondere all’Inter per tornare in vetta alla classifica. Ospiti che cercano punti preziosi in ottica salvezza.

Milan-Crotone, le probabili formazioni

Pochi dubbi di formazione per il Milan di Stefano Pioli che si affiderà come al solito a Donnarumma in porta. Difesa con Calabria, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez. In mezzo Meité, Kessié. A sostegno di Ibrahimovic ci saranno Saelemaekers, Leao e Rebic. Possibile rivoluzione in casa Crotone con Stroppa che potrebbe affidarsi a Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Rispoli, Zanellato, Benali, Vulic, Reca; Ounas, Di Carmine.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Meité, Kessié; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Rispoli, Zanellato, Benali, Vulic, Reca; Ounas, Di Carmine.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La gara Milan-Crotone sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Maurizio Compagnoni, affiancato da Massimo Ambrosini, grande ex del Milan, al commento tecnico.

La sfida delle 15.00 di Serie A tra Milan-Crotone potrà essere seguita anche in diretta streaming mediante Sky Go sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare l’applicazione per sistemi iOS e Android.

In alternativa ci si potrà affidare a Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui le partite di Serie A, a chi acquista uno dei pacchetti proposti.