Milan da sballo: batte la Lazio e resta primo. Vince la Roma, frenano Atalanta e Napoli

Assalto respinto e messaggio a tutte le dirette avversarie: il Milan fa sul serio. Lo dimostra la vittoria sulla Lazio in pieno recupero dopo che i rossoneri erano stati ripresi. Vince anche la Roma che rimane in lotta per il titolo e sfrutta il pari dell’Atalanta e del Napoli nella volata Champions.

MILAN-LAZIO

L’avvio di gara è tutto favorevole al Milan. Al 9′ i rossoneri sbloccano il risultato con il colpo di testa di Rebic e raddoppiano su rigore con Calhanoglu al 17′. Risponde la Lazio con Correa che trova il miracolo di Donnarumma. Il portiere rossonero si ripete dagli undici metri neutralizzando il tiro di Immobile, ma non può nulla sulla ribattuta di Luis Alberto. La Lazio si scuote e nella ripresa trova il pareggio con Immobile con un sinistro al volo. In pieno recupero i rossoneri tornano avanti grazie a un colpo di testa di Theo Hernandez.

ROMA-CAGLIARI

La Roma trova il vantaggio dopo undici minuti: Veretout con un destro di prima intenzione batte Cragno. I giallorossi sembrano in grado di controllare il risultato, ma a inizio ripresa sbanda vistosamente e subisce il pari di Joao Pedro con un destro sul secondo palo. Nel finale i giallorossi tornano in vantaggio con Dzeko e blindano il risultato con Mancini. Ancora Joao Pedro riapre l’incontro su rigore.

BOLOGNA-ATALANTA

L’equilibrio si rompe su rigore: Ilicic si procura il penalty trasformato da Muriel. Il colombiano fa doppietta poco dopo con un sinistro sul secondo palo. La gara sembra ormai condizionata, ma nel secondo tempo il Bologna torna in partita. Prima Tomyiasu trova il gol con un pregevole pallonetto su Gollini; poi Paz di testa su corner fa 2-2.

NAPOLI-TORINO

Nel primo tempo due occasioni per parte. Izzo e Belotti si rendono pericolosi per il Toro, mentre Zielinski impegna Sirigu. Nella ripresa i granata trovano la rete del vantaggio con Izzo, autore di un tiro di prima intenzione che non lascia scampo al portiere Meret. In pieno recupero pareggia il Napoli con Insigne.

SAMPDORIA-SASSUOLO

Bastano due minuti al Sassuolo per andare in vantaggio con Traoré con un tiro rasoterra. Nella ripresa pareggia la Sampdoria con Quagliarella, ma i neroverdi tornano avanti sul 3-1. Accorcia le distanze Keita nel finale.

UDINESE-BENEVENTO

La squadra di Pippo Inzaghi non si ferma più. Al 9′ è già in vantaggio con Caprari, autore di un sinistro preciso. Nella ripresa Letizia mette al sicuro il risultato.

SPEZIA-GENOA

Nzola sblocca subito il derby ligure con un tocco ravvicinato. Risponde Destro pareggiando quasi subito con una conclusione precisa dopo il passaggio vincente di Pandev. Nella ripresa Criscito porta avanti il Grifone su rigore.